Некрытая Ирина Лаврентьева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Некрытая Ирина Лаврентьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 555
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 79
- Двор / Семья
- 77
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- Дочь Лаврентия [2]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 77
01 | Некрытый Кондрат Васильев: 74 / 82 | Крестьяне - Глава
02 | Некрытый Лаврентий Осипов: 25 / 33 | Крестьяне - Внук главы [1]
03 | Некрытый Архип Лаврентьев: 3,5 / 11,5 | Крестьяне - Сын Лаврентия [2]
04 | Некрытый Абрам Осипов: 17 / 25 | Крестьяне - Внук главы [1]
05 | Некрытый Степан Абрамов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Абрама [4]
06 | Некрытая Степанида Иванова: - / 59 | Крестьяне - Невестка главы [1]
07 | Некрытая Марфа Андреева: - / 34 | Крестьяне - Жена Лаврентия [2]
08 | Некрытая Настасья Лаврентьева: - / 15 | Крестьяне - Дочь Лаврентия [2]
09 | Некрытая Ирина Лаврентьева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Лаврентия [2]
10 | Некрытая Варвара Емельянова: - / 25 | Крестьяне - Жена Абрама [4]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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