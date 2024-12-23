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Некрытая Степанида Иванова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Некрытая Степанида Иванова
Пол
жен
Номер записи
552
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
79
Двор / Семья
77
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Невестка главы [1]
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 77
01 | Некрытый Кондрат Васильев: 74 / 82 | Крестьяне - Глава
02 | Некрытый Лаврентий Осипов: 25 / 33 | Крестьяне - Внук главы [1]
03 | Некрытый Архип Лаврентьев: 3,5 / 11,5 | Крестьяне - Сын Лаврентия [2]
04 | Некрытый Абрам Осипов: 17 / 25 | Крестьяне - Внук главы [1]
05 | Некрытый Степан Абрамов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Абрама [4]
06 | Некрытая Степанида Иванова: - / 59 | Крестьяне - Невестка главы [1]
07 | Некрытая Марфа Андреева: - / 34 | Крестьяне - Жена Лаврентия [2]
08 | Некрытая Настасья Лаврентьева: - / 15 | Крестьяне - Дочь Лаврентия [2]
09 | Некрытая Ирина Лаврентьева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Лаврентия [2]
10 | Некрытая Варвара Емельянова: - / 25 | Крестьяне - Жена Абрама [4]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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