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Некрытый Кондрат Васильев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Некрытый Кондрат Васильев
Пол
муж
Номер записи
547
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
79
Двор / Семья
77
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
74
Возраст по текущей РС
82
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 731 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 77
01 | Некрытый Кондрат Васильев: 74 / 82 | Крестьяне - Глава
02 | Некрытый Лаврентий Осипов: 25 / 33 | Крестьяне - Внук главы [1]
03 | Некрытый Архип Лаврентьев: 3,5 / 11,5 | Крестьяне - Сын Лаврентия [2]
04 | Некрытый Абрам Осипов: 17 / 25 | Крестьяне - Внук главы [1]
05 | Некрытый Степан Абрамов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Абрама [4]
06 | Некрытая Степанида Иванова: - / 59 | Крестьяне - Невестка главы [1]
07 | Некрытая Марфа Андреева: - / 34 | Крестьяне - Жена Лаврентия [2]
08 | Некрытая Настасья Лаврентьева: - / 15 | Крестьяне - Дочь Лаврентия [2]
09 | Некрытая Ирина Лаврентьева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Лаврентия [2]
10 | Некрытая Варвара Емельянова: - / 25 | Крестьяне - Жена Абрама [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1776
Неизвестно
Семейка, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область

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