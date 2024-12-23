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Солошенко Катерина Филипова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Солошенко Катерина Филипова
Пол
жен
Номер записи
546
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
78
Двор / Семья
76
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 76
01 | Солошенко Прокофий Иванов: 46 / - | Крестьяне - Глава
02 | Солошенко Константин Прокофьев: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Солошенко Демьян Прокофьев: 2 / 10 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Солошенко Моисей Прокофьев: - / 7 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Солошенко Федор Прокофьев: - / 3 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Солошенко Катерина Филипова: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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