Матвеенко Катерина Тихонова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Матвеенко Катерина Тихонова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 539
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 47
- Двор / Семья
- 75
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 75
01 | Матвеенко Тихон Гордеев: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Матвеенко Наталья Максимова: - / 26 | Крестьяне - Жена главы [1]
03 | Матвеенко Катерина Тихонова: - / 10 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Матвеенко Елизавета Тихонова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- От первой жены
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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