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Матвеенко Катерина Тихонова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Матвеенко Катерина Тихонова
Пол
жен
Номер записи
539
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
47
Двор / Семья
75
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 732
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 75
01 | Матвеенко Тихон Гордеев: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Матвеенко Наталья Максимова: - / 26 | Крестьяне - Жена главы [1]
03 | Матвеенко Катерина Тихонова: - / 10 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Матвеенко Елизавета Тихонова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
От первой жены
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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