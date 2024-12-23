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Толочок Михайла Степанов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Толочок Михайла Степанов
Пол
муж
Номер записи
533
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
74
Двор / Семья
74
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1847
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 730 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 74
01 | Толочок Степан Федоров: 37 / 45 | Крестьяне - Глава
02 | Толочок Константин Степанов: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Толочок Михайла Степанов: 3 / 11 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Толочок Василий Степанов: 1 / 9 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Толочок Марья Михайлова: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Толочок Фекла Степанова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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