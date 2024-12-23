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Черныш Катерина Яковлева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Черныш Катерина Яковлева
Пол
жен
Номер записи
525
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
73
Двор / Семья
72
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Елисея [3]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 731
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 72
01 | Черныш Михайла Сидоров: 64 / 72 | Крестьяне - Глава
02 | Черныш Андрей Михайлов: 36 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Черныш Елисей Михайлов: 21 / 29 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Черныш Катерина Яковлева: - / 26 | Крестьяне - Жена Елисея [3]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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