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Сафонова Татьяна Самойлова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Сафонова Татьяна Самойлова
Пол
жен
Номер записи
519
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
72
Двор / Семья
71
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Дочь главы [1]
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 731
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 71
01 | Сафонов Самойло Андреев: 26 / 34 | Крестьяне - Глава
02 | Сафонова Авдотья Васильева: - / 33 | Крестьяне - Жена главы [1]
03 | Сафонова Настасья Самойлова: - / 4 | Крестьяне - Дочь главы [1]
04 | Сафонова Татьяна Самойлова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь главы [1]
05 | Сафонова Пелагия Андреева: - / 43 | Крестьяне - Невестка главы [1]
06 | Сафонова Марина: - / 10 | Крестьяне - Дочь Пелагии [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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