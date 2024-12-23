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Турченко Василий Дмитриев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Турченко Василий Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
508
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
70
Двор / Семья
69
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
22
Причина выбытия
умер
Год убытия
1857
Год рождения вычисленный
1828
Год смерти
1857
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 729 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 69
01 | Турченко Дмитрий Трофимов: 46 / - | Крестьяне - Глава
02 | Турченко Василий Дмитриев: 22 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Турченко Андрей Васильев: - / 4 | Крестьяне - Сын Василия [2]
04 | Турченко Мотрена Андреева: - / 30 | Крестьяне - Жена Василия [2]
05 | Турченко Яков Дмитриев: 3 / 11 | Крестьяне - Сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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