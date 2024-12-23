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Чумакова Аграфена Лазарева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Чумакова Аграфена Лазарева
Пол
жен
Номер записи
502
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
69
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 730
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 68
01 | Чумаков Федор Данилов: 40 / 48 | Крестьяне - Глава
02 | Чумаков Иван 1-й Федоров: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Чумаков Иван 2-й Федоров: 10 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Чумаков Семен Федоров: 3 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Чумаков Трофим Федоров: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Чумакова Аграфена Лазарева: - / 47 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Чумакова Ульяна Федорова: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
08 | Чумакова Акулина Федорова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Чумакова Татьяна Андреева: - / 23 | Крестьяне - Жена Ивана [2]
10 | Чумакова Настасья Иванова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Ивана [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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