Чумаков Иван 1-й Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумаков Иван 1-й Федоров

Чумаков Иван 1-й Федоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Чумаков Иван 1-й Федоров
Пол
муж
Номер записи
498
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
69
Двор / Семья
68
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
17
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 729 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 68
01 | Чумаков Федор Данилов: 40 / 48 | Крестьяне - Глава
02 | Чумаков Иван 1-й Федоров: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Чумаков Иван 2-й Федоров: 10 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Чумаков Семен Федоров: 3 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Чумаков Трофим Федоров: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Чумакова Аграфена Лазарева: - / 47 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Чумакова Ульяна Федорова: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
08 | Чумакова Акулина Федорова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Чумакова Татьяна Андреева: - / 23 | Крестьяне - Жена Ивана [2]
10 | Чумакова Настасья Иванова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Ивана [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.