Чумаков Иван 1-й Федоров
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Чумаков Иван 1-й Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 498
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 69
- Двор / Семья
- 68
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 17
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 729 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 68
01 | Чумаков Федор Данилов: 40 / 48 | Крестьяне - Глава
02 | Чумаков Иван 1-й Федоров: 17 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Чумаков Иван 2-й Федоров: 10 / 25 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Чумаков Семен Федоров: 3 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Чумаков Трофим Федоров: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Чумакова Аграфена Лазарева: - / 47 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Чумакова Ульяна Федорова: - / 6 | Крестьяне - Дочь главы [1]
08 | Чумакова Акулина Федорова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Чумакова Татьяна Андреева: - / 23 | Крестьяне - Жена Ивана [2]
10 | Чумакова Настасья Иванова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Ивана [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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