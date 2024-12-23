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Турченко Петр Емельянов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Турченко Петр Емельянов
Пол
муж
Номер записи
481
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
67
Двор / Семья
65
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 729 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 65
01 | Турченко Емельян Павлов: 25 / 33 | Крестьяне - Глава
02 | Турченко Петр Емельянов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Турченко Илья Павлов: 19 / 27 | Крестьяне - Брат главы [1]
04 | Турченко Иван Ильин: 0 / - | Крестьяне - Сын Ильи [3]
05 | Турченко Демьян Ильин: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Ильи [3]
06 | Турченко Андрей Павлов: 17 / - | Крестьяне - Брат главы [1]
07 | Турченко Пелагия Степанова: - / 33 | Крестьяне - Жена главы [1]
08 | Турченко Прасковья Емельянова: - / 11 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Турченко Марфа Петрова: - / 28 | Крестьяне - Жена Ильи [3]
10 | Турченко Евдокия Ильина: - / 5 | Крестьяне - Дочь Ильи [3]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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