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Солошенко Марья Прокофьева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Солошенко Марья Прокофьева
Пол
жен
Номер записи
479
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
66
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Дочь Прокофия [2]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 729
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 64
01 | Солошенко Лука Иванов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Солошенко Прокофий Лукин: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Солошенко Степан Прокофьев: 2 / 10 | Крестьяне - Сын Прокофия [2]
04 | Солошенко Лука Прокофьев: - / 5 | Крестьяне - Сын Прокофия [2]
05 | Солошенко Фекла Козьмина: - / 33 | Крестьяне - Жена Прокофия [2]
06 | Солошенко Марья Прокофьева: - / 4 | Крестьяне - Дочь Прокофия [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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