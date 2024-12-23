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Солошенко Прокофий Лукин

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Солошенко Прокофий Лукин
Пол
муж
Номер записи
475
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
66
Двор / Семья
64
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 728 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 64
01 | Солошенко Лука Иванов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Солошенко Прокофий Лукин: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Солошенко Степан Прокофьев: 2 / 10 | Крестьяне - Сын Прокофия [2]
04 | Солошенко Лука Прокофьев: - / 5 | Крестьяне - Сын Прокофия [2]
05 | Солошенко Фекла Козьмина: - / 33 | Крестьяне - Жена Прокофия [2]
06 | Солошенко Марья Прокофьева: - / 4 | Крестьяне - Дочь Прокофия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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