Дохненко Марфа Иванова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Дохненко Марфа Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 472
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 65
- Двор / Семья
- 63
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Жена Игната [3]
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 729
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 63
01 | Дохненко Иван Дорофеев: 41 / 49 | Крестьяне - Глава
02 | Бакалов Андрей Маркелов: 3 / 11 | Крестьяне - Пасынок главы [1]
03 | Дохненко Игнат Дорофеев: 38 / 46 | Крестьяне - Брат главы [1]
04 | Дохненко Мотрена Петрова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Дохненко Марфа Иванова: - / 36 | Крестьяне - Жена Игната [3]
06 | Дохненко Евдокия Игнатова: - / 1 | Крестьяне - Дочь Игната [3]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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