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Дохненко Марфа Иванова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Дохненко Марфа Иванова
Пол
жен
Номер записи
472
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
65
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Игната [3]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 729
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 63
01 | Дохненко Иван Дорофеев: 41 / 49 | Крестьяне - Глава
02 | Бакалов Андрей Маркелов: 3 / 11 | Крестьяне - Пасынок главы [1]
03 | Дохненко Игнат Дорофеев: 38 / 46 | Крестьяне - Брат главы [1]
04 | Дохненко Мотрена Петрова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Дохненко Марфа Иванова: - / 36 | Крестьяне - Жена Игната [3]
06 | Дохненко Евдокия Игнатова: - / 1 | Крестьяне - Дочь Игната [3]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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