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Мирошниченко Михайла Игнатов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Мирошниченко Михайла Игнатов
Пол
муж
Номер записи
462
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
64
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
49
Возраст по текущей РС
57
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 728 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 62
01 | Мирошниченко Михайла Игнатов: 49 / 57 | Крестьяне - Глава
02 | Мирошниченко Василий Михайлов: 20 / 28 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Мирошниченко Семен Васильев: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Василия [2]
04 | Мирошниченко Андрей Михайлов: 13 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Мирошниченко Ульяна Михайлова: - / 13 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Мирошниченко Марья Яковлева: - / 26 | Крестьяне - Жена Василия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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