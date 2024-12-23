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Димченко Илья Федоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Димченко Илья Федоров
Пол
муж
Номер записи
461
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
63
Двор / Семья
61
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Внук главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
умер
Год убытия
1851
Год рождения вычисленный
1836
Год смерти
1851
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 728 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 61
01 | Димченко Федор Павлов: 68 / 76 | Крестьяне - Глава
02 | Димченко Алексей Федоров: 31 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Димченко Илья Федоров: 14 / - | Крестьяне - Внук главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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