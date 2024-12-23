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Дуброва Варвара Данилова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Дуброва Варвара Данилова
Пол
жен
Номер записи
458
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
62
Двор / Семья
60
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Дочь Данила [2]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 728
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 60
01 | Дуброва Радион Яковлев: 74 / - | Крестьяне - Глава
02 | Дуброва Данила Радионов: 27 / 35 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Дуброва Роман Данилов: 1 месяц / 8 | Крестьяне - Сын Данила [2]
04 | Дуброва Степан Данилов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Данила [2]
05 | Дуброва Наталья Степанова: - / 36 | Крестьяне - Жена Данила [2]
06 | Дуброва Катерина Данилова: - / 11 | Крестьяне - Дочь Данила [2]
07 | Дуброва Варвара Данилова: - / 5 | Крестьяне - Дочь Данила [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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