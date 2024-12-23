Дуброва Данила Радионов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Дуброва Данила Радионов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 453
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 62
- Двор / Семья
- 60
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 727 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 60
01 | Дуброва Радион Яковлев: 74 / - | Крестьяне - Глава
02 | Дуброва Данила Радионов: 27 / 35 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Дуброва Роман Данилов: 1 месяц / 8 | Крестьяне - Сын Данила [2]
04 | Дуброва Степан Данилов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Данила [2]
05 | Дуброва Наталья Степанова: - / 36 | Крестьяне - Жена Данила [2]
06 | Дуброва Катерина Данилова: - / 11 | Крестьяне - Дочь Данила [2]
07 | Дуброва Варвара Данилова: - / 5 | Крестьяне - Дочь Данила [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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