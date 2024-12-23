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Касяненко Василий Кононов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Касяненко Василий Кононов
Пол
муж
Номер записи
446
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
61
Двор / Семья
59
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
56
Причина выбытия
умер
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1794
Год смерти
1852
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 727 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 59
01 | Касяненко Василий Кононов: 56 / - | Крестьяне - Глава
02 | Котолевский Егор Михайлов: 23 / 31 | Крестьяне - Приемыш главы [1]
03 | Котолевский Федор Егоров: 0,5 / - | Крестьяне - Сын Егора [2]
04 | Котолевский Давид Егоров: - / 5 | Крестьяне - Сын Егора [2]
05 | Котолевский Федор Егоров: - / 2 | Крестьяне - Сын Егора [2]
06 | Котолевская Улита Иванова: - / 33 | Крестьяне - Жена Егора [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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