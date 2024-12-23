Павлюк Дарья Захарова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Павлюк Дарья Захарова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 438
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 59
- Двор / Семья
- 57
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 728
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 57
01 | Павлюк Яков Тихонов: 57 / 65 | Крестьяне - Глава
02 | Павлюк Емельян Яковлев: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Павлюк Григорий Яковлев: 17 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Павлюк Елисей Яковлев: 4 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Павлюк Дарья Захарова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Павлюк Мотрена Яковлева: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Павлюк Марфа Андреева: - / 33 | Крестьяне - Жена Емельяна [2]
08 | Павлюк Татьяна Емельянова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Емельяна [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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