Павлюк Елисей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюк Елисей Яковлев

Павлюк Елисей Яковлев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Павлюк Елисей Яковлев
Пол
муж
Номер записи
437
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
59
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
4
Причина выбытия
умер
Год убытия
1856
Год рождения вычисленный
1846
Год смерти
1856
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 727 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 57
01 | Павлюк Яков Тихонов: 57 / 65 | Крестьяне - Глава
02 | Павлюк Емельян Яковлев: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Павлюк Григорий Яковлев: 17 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Павлюк Елисей Яковлев: 4 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Павлюк Дарья Захарова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Павлюк Мотрена Яковлева: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Павлюк Марфа Андреева: - / 33 | Крестьяне - Жена Емельяна [2]
08 | Павлюк Татьяна Емельянова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Емельяна [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.