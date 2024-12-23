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Павлюк Яков Тихонов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Павлюк Яков Тихонов
Пол
муж
Номер записи
434
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
59
Двор / Семья
57
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
57
Возраст по текущей РС
65
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 727 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 57
01 | Павлюк Яков Тихонов: 57 / 65 | Крестьяне - Глава
02 | Павлюк Емельян Яковлев: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Павлюк Григорий Яковлев: 17 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Павлюк Елисей Яковлев: 4 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Павлюк Дарья Захарова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Павлюк Мотрена Яковлева: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
07 | Павлюк Марфа Андреева: - / 33 | Крестьяне - Жена Емельяна [2]
08 | Павлюк Татьяна Емельянова: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Емельяна [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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