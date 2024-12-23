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Шишкин Андрей Алексеев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шишкин Андрей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
422
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
56
Двор / Семья
54
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 726 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 54
01 | Шишкин Алексей Иванов: 71 / 79 | Крестьяне - Глава
02 | Шишкин Андрей Алексеев: 21 / 29 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шишкин Василий Андреев: - / 6 | Крестьяне - Сын Андрея [2]
04 | Шишкина Катерина Васильева: - / 29 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
05 | Шишкина Марфа Андреева: - / 4 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
06 | Шишкина Марья Андреева: - / 1 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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