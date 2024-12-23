Шишкин Яков Алексеев
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Шишкин Яков Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 416
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 56
- Двор / Семья
- 53
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1854
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Год смерти
- 1854
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 726 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 53
01 | Шишкин Яков Алексеев: 43 / - | Крестьяне - Глава
02 | Шишкин Василий Яковлев: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шишкин Семен Яковлев: 0,5 / 8,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Шишкина Акулина Федорова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Шишкина Агрипина Федорова: - / 20 | Крестьяне - Жена Василия [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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