Кириченко Марья Федорова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Кириченко Марья Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 414
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 55
- Двор / Семья
- 52
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- Жена Алексея [2]
- Возраст по текущей РС
- 33
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 727
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 52
01 | Кириченко Степан Семенов: 62 / - | Крестьяне - Глава
02 | Кириченко Алексей Степанов: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кириченко Никифор Алексеев: - / 7 | Крестьяне - Сын Алексея [2]
04 | Кириченко Филип Степанов: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Кириченко Евдокия Осипова: - / 53 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Кириченко Марья Федорова: - / 33 | Крестьяне - Жена Алексея [2]
07 | Кириченко Фекла Алексеева: - / 1 | Крестьяне - Дочь Алексея [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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