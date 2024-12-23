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Кириченко Евдокия Осипова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Кириченко Евдокия Осипова
Пол
жен
Номер записи
413
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
55
Двор / Семья
52
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 727
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 52
01 | Кириченко Степан Семенов: 62 / - | Крестьяне - Глава
02 | Кириченко Алексей Степанов: 25 / 33 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кириченко Никифор Алексеев: - / 7 | Крестьяне - Сын Алексея [2]
04 | Кириченко Филип Степанов: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Кириченко Евдокия Осипова: - / 53 | Крестьяне - Жена главы [1]
06 | Кириченко Марья Федорова: - / 33 | Крестьяне - Жена Алексея [2]
07 | Кириченко Фекла Алексеева: - / 1 | Крестьяне - Дочь Алексея [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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