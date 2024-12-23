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Кириченко Арина Емельянова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Кириченко Арина Емельянова
Пол
жен
Номер записи
406
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
54
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 726
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 51
01 | Кириченко Иван Иванов: 36 / 44 | Крестьяне - Глава
02 | Кириченко Лука Иванов: 4 / 12 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кириченко Никанор Иванов: 1 / 9 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Кириченко Фома Иванов: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Кириченко Максим Иванов: 27 / 35 | Крестьяне - Брат главы [1]
06 | Кириченко Федор Максимов: 3 / 11 | Крестьяне - Сын Максима [5]
07 | Кириченко Акакий Максимов: 3 месяца / 8 | Крестьяне - Сын Максима [5]
08 | Кириченко Арина Емельянова: - / 39 | Крестьяне - Жена главы [1]
09 | Кириченко Анна Иванова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
10 | Кириченко Мотрена Федорова: - / 35 | Крестьяне - Жена Максима [5]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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