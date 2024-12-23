Кириченко Максим Иванов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Кириченко Максим Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 403
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 54
- Двор / Семья
- 51
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Брат главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 27
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 725 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 51
01 | Кириченко Иван Иванов: 36 / 44 | Крестьяне - Глава
02 | Кириченко Лука Иванов: 4 / 12 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Кириченко Никанор Иванов: 1 / 9 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Кириченко Фома Иванов: - / 4 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Кириченко Максим Иванов: 27 / 35 | Крестьяне - Брат главы [1]
06 | Кириченко Федор Максимов: 3 / 11 | Крестьяне - Сын Максима [5]
07 | Кириченко Акакий Максимов: 3 месяца / 8 | Крестьяне - Сын Максима [5]
08 | Кириченко Арина Емельянова: - / 39 | Крестьяне - Жена главы [1]
09 | Кириченко Анна Иванова: - / 1 | Крестьяне - Дочь главы [1]
10 | Кириченко Мотрена Федорова: - / 35 | Крестьяне - Жена Максима [5]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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