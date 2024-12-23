Сафонова Дарья Тимофеева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Сафонова Дарья Тимофеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 398
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 53
- Двор / Семья
- 50
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- Дочь Тимофея [2]
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 726
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 50
01 | Сафонов Назар Павлов: 54 / 62 | Крестьяне - Глава
02 | Сафонов Тимофей Назаров: 27 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Сафонов Андрей Тимофеев: 3 / 11 | Крестьяне - Сын Тимофея [2]
04 | Сафонов Яков Назаров: 13 / 21 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Сафонов Семен Назаров: 9 / 17 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Сафонова Марфа Григорьева: - / 50 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Сафонова Марья Назарова: - / 14 | Крестьяне - Дочь главы [1]
08 | Сафонова Варвара Степанова: - / 35 | Крестьяне - Жена Тимофея [2]
09 | Сафонова Пелагия Тимофеева: - / 12 | Крестьяне - Дочь Тимофея [2]
10 | Сафонова Вера Тимофеева: - / 4 | Крестьяне - Дочь Тимофея [2]
11 | Сафонова Дарья Тимофеева: - / 2 | Крестьяне - Дочь Тимофея [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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