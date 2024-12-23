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Сафонова Пелагия Тимофеева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Сафонова Пелагия Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
396
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
53
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
Дочь Тимофея [2]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 726
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 50
01 | Сафонов Назар Павлов: 54 / 62 | Крестьяне - Глава
02 | Сафонов Тимофей Назаров: 27 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Сафонов Андрей Тимофеев: 3 / 11 | Крестьяне - Сын Тимофея [2]
04 | Сафонов Яков Назаров: 13 / 21 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Сафонов Семен Назаров: 9 / 17 | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Сафонова Марфа Григорьева: - / 50 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Сафонова Марья Назарова: - / 14 | Крестьяне - Дочь главы [1]
08 | Сафонова Варвара Степанова: - / 35 | Крестьяне - Жена Тимофея [2]
09 | Сафонова Пелагия Тимофеева: - / 12 | Крестьяне - Дочь Тимофея [2]
10 | Сафонова Вера Тимофеева: - / 4 | Крестьяне - Дочь Тимофея [2]
11 | Сафонова Дарья Тимофеева: - / 2 | Крестьяне - Дочь Тимофея [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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