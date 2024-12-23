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Сафонова Пелагия Иванова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Сафонова Пелагия Иванова
Пол
жен
Номер записи
386
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
52
Двор / Семья
49
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Афанасия [2]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 726
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 49
01 | Сафонов Александр Павлов: 49 / 57 | Крестьяне - Глава
02 | Сафонов Афанасий Александров: 22 / 30 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Сафонов Никанор Афанасьев: - / 0,5 | Крестьяне - Сын Афанасия [2]
04 | Сафонова Пелагия Иванова: - / 30 | Крестьяне - Жена Афанасия [2]
05 | Сафонова Авдотья Афанасьева: - / 10 | Крестьяне - Дочь Афанасия [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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