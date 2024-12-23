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Бондаренко Наталья Савельева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Бондаренко Наталья Савельева
Пол
жен
Номер записи
376
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
51
Двор / Семья
47
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 725
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 47
01 | Бондаренко Павел Матвеев: 32 / 40 | Крестьяне - Глава
02 | Бондаренко Петр Павлов: 2,5 / 10,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Бондаренко Тимофей Павлов: - / 6 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Бондаренко Наталья Савельева: - / 36 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Бондаренко Варвара Павлова: - / 4 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Бондаренко Давид Матвеев: 29 / 37 | Крестьяне - Брат главы [1]
07 | Бондаренко Пелагия Федорова: - / 35 | Крестьяне - Жена Давида [6]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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