Бондаренко Тимофей Павлов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Бондаренко Тимофей Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 375
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 51
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 724 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 47
01 | Бондаренко Павел Матвеев: 32 / 40 | Крестьяне - Глава
02 | Бондаренко Петр Павлов: 2,5 / 10,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Бондаренко Тимофей Павлов: - / 6 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Бондаренко Наталья Савельева: - / 36 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Бондаренко Варвара Павлова: - / 4 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Бондаренко Давид Матвеев: 29 / 37 | Крестьяне - Брат главы [1]
07 | Бондаренко Пелагия Федорова: - / 35 | Крестьяне - Жена Давида [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.