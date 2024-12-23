Шерстюк Прасковья Андреева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Шерстюк Прасковья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 371
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 46
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- Дочь Андрея [2]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1846
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 725
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 46
01 | Шерстюк Ефим Александров: 51 / 59 | Крестьяне - Глава
02 | Шерстюк Андрей Ефимов: 28 / 36 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шерстюк Василий Андреев: - / 7 | Крестьяне - Сын Андрея [2]
04 | Шерстюк Дарья Лаврентьева: - / 54 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Шерстюк Мотрена Ефимова: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Шерстюк Васса Федорова: - / 36 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
07 | Шерстюк Софья Андреева: - / 14 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
08 | Шерстюк Прасковья Андреева: - / 12 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
09 | Шерстюк Пелагия Андреева: - / 2 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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