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Шерстюк Васса Федорова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шерстюк Васса Федорова
Пол
жен
Номер записи
369
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
46
Двор / Семья
46
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
Жена Андрея [2]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 725
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 46
01 | Шерстюк Ефим Александров: 51 / 59 | Крестьяне - Глава
02 | Шерстюк Андрей Ефимов: 28 / 36 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шерстюк Василий Андреев: - / 7 | Крестьяне - Сын Андрея [2]
04 | Шерстюк Дарья Лаврентьева: - / 54 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Шерстюк Мотрена Ефимова: - / 7 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Шерстюк Васса Федорова: - / 36 | Крестьяне - Жена Андрея [2]
07 | Шерстюк Софья Андреева: - / 14 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
08 | Шерстюк Прасковья Андреева: - / 12 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
09 | Шерстюк Пелагия Андреева: - / 2 | Крестьяне - Дочь Андрея [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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