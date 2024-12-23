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Гунька Антон Лаврентиев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Гунька Антон Лаврентиев
Пол
муж
Номер записи
358
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
45
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 724 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 45
01 | Гунька Антон Лаврентиев: 36 / 44 | Крестьяне - Глава
02 | Гунька Петр Антонов: 11 / 19 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Гунька Тит Филипов: 17 / - | Крестьяне - Племянник главы [1]
04 | Гунька Елена Васильева: - / 38 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Гунька Софья Антонова: - / 14 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Гунька Пелагия Антонова: - / 3 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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