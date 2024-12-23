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Шибикинский Василий Афанасиев

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Шибикинский Василий Афанасиев
Пол
муж
Номер записи
349
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
44
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын Афанасия [4]
Возраст по прошлой РС
0,5
Возраст по текущей РС
8,5
Год рождения вычисленный
1849
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 724 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 44
01 | Шибикинский Григорий Ефимов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Шибикинский Никита Григорьев: 30 / 38 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шибикинский Трофим Никитин: 8 / 16 | Крестьяне - Сын Никиты [2]
04 | Шибикинский Афанасий Григорьев: 20 / 28 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Шибикинский Василий Афанасиев: 0,5 / 8,5 | Крестьяне - Сын Афанасия [4]
06 | Шибикинская Дарья Иванова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Шибикинская Мотрена Карпова: - / 38 | Крестьяне - Жена Никиты [2]
08 | Шибикинская Елена Никитина: - / 9 | Крестьяне - Дочь Никиты [2]
09 | Шибикинская Татьяна Никитина: - / 6 | Крестьяне - Дочь Никиты [2]
10 | Шибикинская Аксинья Никитина: - / 2 | Крестьяне - Дочь Никиты [2]
11 | Шибикинская Татьяна Иванова: - / 28 | Крестьяне - Жена Афанасия [4]
12 | Шибикинская Марья Афанасиева: - / 7 | Крестьяне - Дочь Афанасия [4]
13 | Шибикинская Катерина Афанасиева: - / 2 | Крестьяне - Дочь Афанасия [4]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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