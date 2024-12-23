Шибикинский Трофим Никитин
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Шибикинский Трофим Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 347
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 44
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- Сын Никиты [2]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 724 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 44
01 | Шибикинский Григорий Ефимов: 48 / 56 | Крестьяне - Глава
02 | Шибикинский Никита Григорьев: 30 / 38 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Шибикинский Трофим Никитин: 8 / 16 | Крестьяне - Сын Никиты [2]
04 | Шибикинский Афанасий Григорьев: 20 / 28 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Шибикинский Василий Афанасиев: 0,5 / 8,5 | Крестьяне - Сын Афанасия [4]
06 | Шибикинская Дарья Иванова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Шибикинская Мотрена Карпова: - / 38 | Крестьяне - Жена Никиты [2]
08 | Шибикинская Елена Никитина: - / 9 | Крестьяне - Дочь Никиты [2]
09 | Шибикинская Татьяна Никитина: - / 6 | Крестьяне - Дочь Никиты [2]
10 | Шибикинская Аксинья Никитина: - / 2 | Крестьяне - Дочь Никиты [2]
11 | Шибикинская Татьяна Иванова: - / 28 | Крестьяне - Жена Афанасия [4]
12 | Шибикинская Марья Афанасиева: - / 7 | Крестьяне - Дочь Афанасия [4]
13 | Шибикинская Катерина Афанасиева: - / 2 | Крестьяне - Дочь Афанасия [4]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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