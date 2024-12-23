Корнеенко Мотрена Алексеева
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Корнеенко Мотрена Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 343
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 43
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- Жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1817
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 724
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 43
01 | Корнеенко Филип Ильин: 33 / 41 | Крестьяне - Глава
02 | Корнеенко Павел Филипов: 3 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Корнеенко Петр Деомидов: 15 / 23 | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
04 | Корнеенко Мотрена Алексеева: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Корнеенко Настасья Ефимова: - / 21 | Крестьяне - Жена Петра [3]
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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