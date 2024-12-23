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Корнеенко Филип Ильин

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Корнеенко Филип Ильин
Пол
муж
Номер записи
340
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
43
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 723 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 43
01 | Корнеенко Филип Ильин: 33 / 41 | Крестьяне - Глава
02 | Корнеенко Павел Филипов: 3 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Корнеенко Петр Деомидов: 15 / 23 | Крестьяне - Двоюродный брат главы [1]
04 | Корнеенко Мотрена Алексеева: - / 41 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Корнеенко Настасья Ефимова: - / 21 | Крестьяне - Жена Петра [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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