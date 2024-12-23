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Ковалева Аграфена Ефимова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Ковалева Аграфена Ефимова
Пол
жен
Номер записи
337
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
42
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 724
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 42
01 | Ковалев Гаврила Яковлев: 43 / 51 | Крестьяне - Глава
02 | Ковалев Григорий Гаврилов: 13 / 21 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Ковалев Василий Гаврилов: 10 / 18 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Ковалев Павел Гаврилов: 4 / 12 | Крестьяне - Сын главы [1]
05 | Ковалев Иван Гаврилов: 1 / - | Крестьяне - Сын главы [1]
06 | Ковалев Стефан Гаврилов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
07 | Ковалева Аграфена Ефимова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
08 | Ковалева Ульяна Гаврилова: - / 13 | Крестьяне - Дочь главы [1]
09 | Ковалева Федосья Радионова: - / 60 | Крестьяне - Невестка главы [1]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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