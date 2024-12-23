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Ковалева Пелагия Андреева

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Ковалева Пелагия Андреева
Пол
жен
Номер записи
329
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
41
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
Дочь Андрея [6]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 724
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 41
01 | Ковалев Радион Яковлев: 46 / 54 | Крестьяне - Глава
02 | Ковалев Степан Радионов: 23 / 31 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Ковалев Григорий Степанов: - / 6 | Крестьяне - Сын Степана [2]
04 | Ковалев Гаврила Степанов: - / 4 | Крестьяне - Сын Степана [2]
05 | Ковалев Иван Степанов: - / 1 | Крестьяне - Сын Степана [2]
06 | Ковалев Андрей Радионов: 20 / 28 | Крестьяне - Сын главы [1]
07 | Ковалев Алексей Андреев: - / 5 | Крестьяне - Сын Андрея [6]
08 | Ковалева Марья Карпова: - / 31 | Крестьяне - Жена Степана [2]
09 | Ковалева Ирина Тарасова: - / 28 | Крестьяне - Жена Андрея [6]
10 | Ковалева Пелагия Андреева: - / 4 | Крестьяне - Дочь Андрея [6]
11 | Ковалева Пелагия 2-я Андреева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Андрея [6]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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