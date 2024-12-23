Ковалев Иван Степанов
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Ковалев Иван Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 324
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 41
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Сын Степана [2]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 723 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 41
01 | Ковалев Радион Яковлев: 46 / 54 | Крестьяне - Глава
02 | Ковалев Степан Радионов: 23 / 31 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Ковалев Григорий Степанов: - / 6 | Крестьяне - Сын Степана [2]
04 | Ковалев Гаврила Степанов: - / 4 | Крестьяне - Сын Степана [2]
05 | Ковалев Иван Степанов: - / 1 | Крестьяне - Сын Степана [2]
06 | Ковалев Андрей Радионов: 20 / 28 | Крестьяне - Сын главы [1]
07 | Ковалев Алексей Андреев: - / 5 | Крестьяне - Сын Андрея [6]
08 | Ковалева Марья Карпова: - / 31 | Крестьяне - Жена Степана [2]
09 | Ковалева Ирина Тарасова: - / 28 | Крестьяне - Жена Андрея [6]
10 | Ковалева Пелагия Андреева: - / 4 | Крестьяне - Дочь Андрея [6]
11 | Ковалева Пелагия 2-я Андреева: - / 0,5 | Крестьяне - Дочь Андрея [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.