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Новаков Лука Федоров

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Новаков Лука Федоров
Пол
муж
Номер записи
315
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
40
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын Федора [2]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 722 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 40
01 | Новаков Гаврила Касьянов: 45 / 53 | Крестьяне - Глава
02 | Новаков Федор Гаврилов: 21 / 29 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Новаков Лука Федоров: - / 4 | Крестьяне - Сын Федора [2]
04 | Новакова Елизавета Семенова: - / 52 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Новакова Елена Гаврилова: - / 17 | Крестьяне - Дочь главы [1]
06 | Новакова Марья Тимофеева: - / 29 | Крестьяне - Жена Федора [2]
07 | Новакова Аксинья Федорова: - / 1 | Крестьяне - Дочь Федора [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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