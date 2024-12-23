Коваль Прасковья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Прасковья Степанова

Коваль Прасковья Степанова

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коваль Прасковья Степанова
Пол
жен
Номер записи
312
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
40
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Дочь Степана [2]
Возраст по текущей РС
1,5
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 723
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 39
01 | Коваль Сидор Игнатов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Коваль Степан Сидоров: 24 / 32 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Коваль Игнат Степанов: - / 4 | Крестьяне - Сын Степана [2]
04 | Коваль Устинья Семенова: - / 32 | Крестьяне - Жена Степана [2]
05 | Коваль Прасковья Степанова: - / 1,5 | Крестьяне - Дочь Степана [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.