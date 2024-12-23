Коваль Прасковья Степанова
Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
- ФИО
- Коваль Прасковья Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 312
- Сословие
- Крестьяне
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 40
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Дочь Степана [2]
- Возраст по текущей РС
- 1,5
- Год рождения вычисленный
- 1856
- Губерния
- Воронежская
- Уезд
- Острогожский
- Место
- сл. Семейки
- Место события
- сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 723
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 39
01 | Коваль Сидор Игнатов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Коваль Степан Сидоров: 24 / 32 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Коваль Игнат Степанов: - / 4 | Крестьяне - Сын Степана [2]
04 | Коваль Устинья Семенова: - / 32 | Крестьяне - Жена Степана [2]
05 | Коваль Прасковья Степанова: - / 1,5 | Крестьяне - Дочь Степана [2]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.