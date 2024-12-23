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Коваль Игнат Степанов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Коваль Игнат Степанов
Пол
муж
Номер записи
310
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
40
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын Степана [2]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1854
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 722 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 39
01 | Коваль Сидор Игнатов: 52 / 60 | Крестьяне - Глава
02 | Коваль Степан Сидоров: 24 / 32 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Коваль Игнат Степанов: - / 4 | Крестьяне - Сын Степана [2]
04 | Коваль Устинья Семенова: - / 32 | Крестьяне - Жена Степана [2]
05 | Коваль Прасковья Степанова: - / 1,5 | Крестьяне - Дочь Степана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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