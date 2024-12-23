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Дудник Григорий Иванов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Дудник Григорий Иванов
Пол
муж
Номер записи
305
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
39
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1807
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 722 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 38
01 | Дудник Василий Иванов: 40 / 48 | Крестьяне - Глава
02 | Дудник Сергей Васильев: - / 1,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Дудник Григорий Иванов: 43 / 51 | Крестьяне - Брат главы [1]
04 | Дудник Марфа Павлова: - / 43 | Крестьяне - Жена главы [1]
05 | Дудник Пелагия Васильева: - / 14 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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