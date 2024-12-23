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Жменя Петр Семенов

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Жменя Петр Семенов
Пол
муж
Номер записи
297
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
37
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
Отдан в рекруты
Год убытия
1854
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 722 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 36
01 | Жменя Анисим Семенов: 23 / 31 | Крестьяне - Глава
02 | Жменя Ефим Анисимов: 2 / 10 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Жменя Моисей Анисимов: - / 0,5 | Крестьяне - Сын главы [1]
04 | Жменя Петр Семенов: 19 / - | Крестьяне - Брат главы [1]
05 | Жменя Калина Семенов: 13 / 21 | Крестьяне - Брат главы [1]
06 | Жменя Агафья Иванова: - / 31 | Крестьяне - Жена главы [1]
07 | Жменя Варвара Анисимова: - / 13 | Крестьяне - Дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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