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Безсмертная Евдокия Козьмина

Из справочника
Ревизские сказки Семейской волости за 1858 год
ФИО
Безсмертная Евдокия Козьмина
Пол
жен
Номер записи
288
Сословие
Крестьяне
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
35
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Жена Григория [2]
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Воронежская
Уезд
Острогожский
Место
сл. Семейки
Место события
сл. Семейки, Семейская вол., Острогожский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО (Воронеж): ф.И-18, оп.1, д.618, лист: 722
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о помещичьих крестьянах и дворовых людях г. Острогожск и Острогожского уезда, 1858 г.
Населённый пункт: сл. Семейки
сословие: пом.крестьяне
/ Николая Михайловича Корсуна/
Номер двора / семьи: 34
01 | Безсмертный Илья Николаев: 46 / 54 | Крестьяне - Глава
02 | Безсмертный Григорий Ильин: 26 / 34 | Крестьяне - Сын главы [1]
03 | Безсмертная Пелагия Максимова: - / 48 | Крестьяне - Жена главы [1]
04 | Безсмертная Евдокия Козьмина: - / 34 | Крестьяне - Жена Григория [2]
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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